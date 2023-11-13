Экономист Холод перечислил способы собрать бюджетный сладкий новогодний подарок

В преддверии Нового года многие родители выбирают сладкие подарки для своих детей. В последнем месяце года такие покупки могут обойтись недешево, поскольку стоимость праздничных наборов ощутимо вырастет. Экономист Леонид Холод рассказал, как сэкономить на подарках и когда лучше запланировать покупки новогоднего презента. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, покупать такие подарки следует с учетом стоимости, а не места покупки.

Эксперт добавил, что нужно обращать внимание на позиции со скидками.

По его мнению, с 15 по 25 декабря рынок новогодних лакомств будет пользоваться большим спросом, из-за чего они заметно подорожают.