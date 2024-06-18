Экономист Ивлев перечислил способы избавления от кредитов
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Свыше половины жителей нашей страны живут по уши в кредитах, и ежедневно их количество неуклонно увеличивается. В ловушке кредитной кабалы жизнь людей превращается в бесконечную гонку за выплатой долгов. Экономист Григорий Ивлев рассказал, каким образом можно предотвратить данную проблему. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
По его словам, лучше всего кредиты не брать вовсе, потому что при всевозможных выгодных условиях в любом случае будет переплата, поэтому лучше искать альтернативные источники.
Эксперт добавил, что при наличии кредитов следует структурировать все долги на бумаге, а также посчитать всевозможные источники дохода. Кроме того, важен и контроль за расходами, то есть важно перестать тратить средства на ерунду или убрать из постоянных трат те, которые не имеют смысла. При этом следует разделить расходы на необходимые и развлекательные и на время отказаться от вторых, заменив их на бесплатные развлечения.
По его мнению, при погашении кредита прежде всего необходимо начинать с того долга, что поменьше, или, напротив, самого крупного. Кроме того, при наличии множества кредитов также есть смысл подумать о дополнительных доходах, продаже ненужного имущества и серьезном подходе к закрытию долгов.