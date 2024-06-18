Экономист Ивлев перечислил способы избавления от кредитов

Свыше половины жителей нашей страны живут по уши в кредитах, и ежедневно их количество неуклонно увеличивается. В ловушке кредитной кабалы жизнь людей превращается в бесконечную гонку за выплатой долгов. Экономист Григорий Ивлев рассказал, каким образом можно предотвратить данную проблему. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По его словам, лучше всего кредиты не брать вовсе, потому что при всевозможных выгодных условиях в любом случае будет переплата, поэтому лучше искать альтернативные источники.

Эксперт добавил, что при наличии кредитов следует структурировать все долги на бумаге, а также посчитать всевозможные источники дохода. Кроме того, важен и контроль за расходами, то есть важно перестать тратить средства на ерунду или убрать из постоянных трат те, которые не имеют смысла. При этом следует разделить расходы на необходимые и развлекательные и на время отказаться от вторых, заменив их на бесплатные развлечения.

По его мнению, при погашении кредита прежде всего необходимо начинать с того долга, что поменьше, или, напротив, самого крупного. Кроме того, при наличии множества кредитов также есть смысл подумать о дополнительных доходах, продаже ненужного имущества и серьезном подходе к закрытию долгов.