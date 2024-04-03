Экономист Юденков назвал причины роста оформления россиянами кредитных карт

Количество владельцев кредитных карт в нашей стране увеличилось почти на 20% во второй половине прошлого года, несмотря на введение Банком России ограничений на выдачу необеспеченных ссуд. Экономист Юрий Юденков рассказал, почему независимо от ограничений люди берут кредиты. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, сегодня банки устраивают «вирусное распространение» кредитных карт для получения больших процентов в счет прибыли.

Экономист добавил, что ограничение Центробанком по выдаче необеспеченных ссуд на самом деле имеется, однако все зависит от платежеспособности клиента. Число выданных кредитных карт будет неизбежно расти.

По его мнению, при неиспользовании кредитной карты в течение двух месяцев ее лучше закрыть, кроме того, не следует их оформлять сразу в нескольких банках, поскольку при потере ею могут воспользоваться мошенники, формируется негативная картина кредитоспособности.