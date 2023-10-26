Экономист Юденков представил портрет плательщика нового налога за этот год

По словам экономиста Юрия Юденкова, при условии, что годовой доход вкладчика за этот год по всем счетам в банке превысит 130 тыс. рублей, россиянин будет обязан платить налог с суммы, которая была получена сверх установленного лимита. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он добавил, что до этого года на правоприменение данного закона был наложен мораторий.

По мнению эксперта, гражданин, попадающий под данную статью, должен заплатить налог до 1 декабря следующего года.