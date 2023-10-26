Экономист Юденков представил портрет плательщика нового налога за этот год
Фото: [©Константин Михальчевский/РИА Новости]
По словам экономиста Юрия Юденкова, при условии, что годовой доход вкладчика за этот год по всем счетам в банке превысит 130 тыс. рублей, россиянин будет обязан платить налог с суммы, которая была получена сверх установленного лимита. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Он добавил, что до этого года на правоприменение данного закона был наложен мораторий.
По мнению эксперта, гражданин, попадающий под данную статью, должен заплатить налог до 1 декабря следующего года.