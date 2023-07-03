Экономист Колташов рассказал об итогах массовых увольнений из «Почты России»

В «Почте России» произошли массовые увольнения на фоне изменений в начислении зарплат. По словам экономиста Василия Колташова, оклады там настолько низкие, что работникам проще уйти, чем противостоять. Он пояснил, каковы итоги такого решения для «Почты России» и как руководство может разрулить ситуацию. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Экономист пояснил, заработок сотрудников почты всегда был весьма низким, что и является последствием высокой текучке кадров. Выходом из положения является только возможность одному человеку работать на несколько ставок, однако нагрузка на них остается высокой.

Он подчеркнул, что руководство «Почты России» отказалось от механизмов компенсации собственной нерыночной зарплаты, поэтому массовый отказ работать является анархической формой забастовки. А на деле оно должно было оценить масштабность последствий и постараться исправить положение.

Колташов отметил, что руководство компании, как показывает практика, плохо понимает, как стоит вести себя в нынешней рыночной ситуации и плохо представляет себе реальный процесс работы своих подразделений.