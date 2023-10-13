Экономист назвал способы накопить на первоначальный взнос по ипотеке

Способов накопления средств на первоначальный взнос по ипотеке не так много, но они все же есть. Соответствующее заявление сделал экономист Владимир Григорьев, перечислив самые реалистичные способы накопить нужную сумму. Его слова передает издание «Лента.ру» .

Первым вариантом, со слов Григорьева, стала продажа ненужного или не ценного имущества. В качестве примера он назвал ненужную дачу или землю, в случае, если ей никто не пользуется. В таком случае, денег с продажи должно хватить на первый взнос, считает эксперт.

Вторым вариантом экономист назвал накопление нужной суммы с зарплаты. Он предупредил, что это потребует определенного количества времени, индивидуального для каждого.

Третьим вариантом является удачное совпадение, при котором человек может заработать быстро и много, заключил эксперт.