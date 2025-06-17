Экономист объяснил причины рекордного снижения цен на яйца

Экономист Анатолий Тихонов в беседе с KP.RU объяснил ситуацию с изменением цен на яйца в российских магазинах. Он указал на перепроизводство, а также нашел еще несколько причин возникновения такой ситуации.

В российских магазинах появились куриные яйца по рекордно низким ценам — всего 35 рублей за десяток. Такое резкое снижение стоимости продукта, который еще недавно стремительно дорожал, вызвало удивление и даже подозрения у покупателей. Однако экономист Тихонов пояснил, что опасаться тут нечего: причины в обилии продукта и низком спросе.

«А такое резкое снижение цен — потому что по части яиц у нас теперь возникло перепроизводство и затоваривание. Но это товар с ограниченным сроком хранения, не придержишь. Вот излишки и распродаются по ценам, по которым их точно быстро раскупят», — объяснил эксперт.

Кроме того, Тихонов напомнил, что яйца — это продукт с ограниченным сроком хранения. Производители вынуждены распродавать излишки по низким ценам. По его словам, в 2025 году производство яиц в России увеличилось на 5%, одновременно вырос и импорт. Он призвал россиян не опасаться качества продукта, несмотря на низкие цены.

Также собеседник напомнил, что прошлогодний «яичный кризис» был вызван не реальным дефицитом, а логистическими сбоями и искусственно раздутой паникой в соцсетях. Тогда производители воспользовались ситуацией для резкого повышения цен.

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