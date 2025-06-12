Эксперт Березнюк назвал причины роста стоимости пищевой соли

По словам эксперта Ильи Березнюка, динамика цен на пищевую соль долгое время оставалась умеренной, однако в минувшем году средневзвешенные розничные цены значительно увеличились. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что ключевыми факторами роста стали увеличение производственных издержек российских производителей, в том числе рост тарифов на электроэнергию и логистику, а также значительная доля импортной соли. Отечественные производители, сталкиваясь с жесткой конкуренцией, долгое время сдерживали цены, однако инфляционное давление и рост себестоимости вынудили их повысить отпускные цены.

По мнению эксперта, проблем с нехваткой пищевой соли на российском рынке нет. Отечественные производители могут нарастить не только производство для внутреннего рынка, а также и в отношении экспортных поставок в дружественные страны.

Ранее он рассказал, как «Макдоналдс» может вернуться в Россию.