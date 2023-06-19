Экономист предупредила россиян о неочевидных налогах

Экономист Анастасия Хрусталева рассказала о неочевидных налогах, о которых стоит знать каждому. Среди таких: налог за материальную помощь и налог с прощенных банковских долгов.

Как рассказала Хрусталева, даже безвозмездная помощь в рамках семьи может быть расценена банком как доход, в особенности, если назначение платежа не было указано. А доходы должны облагаться налогом.

Экономист подсказала, что причиной начисления налога может стать и списанный банком кредит. Хрусталева пояснила, что процесс подписания соглашения о прощении долга, законом воспринимается, как получение дохода, ведь подписавший экономит средства. По этой логике, на подобный доход должен быть уплачен налог, о чем многие забывают.

Есть случаи, когда можно стать налогоплательщиком за льготные вклады. В подобном случае также считается, что вкладчиком была получена материальная выгода, которую можно приравнять к доходу.