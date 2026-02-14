Экономист рассказала, почему опасно хранить фото документов на смартфоне

Привычка сохранять в памяти смартфона снимки банковских карт и удостоверений личности может обернуться серьезными финансовыми потерями. Об этом в интервью агентству «Прайм» предупредила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили.

По словам специалиста, угроза исходит не столько от утечки личных фото или конфиденциальных снимков. Сегодня мошенники все чаще нацелены не на прямое хищение денег, а на сбор персональной информации граждан. Именно данные открывают им доступ к куда более крупным суммам в будущем.

Эксперт настоятельно рекомендует не держать на мобильных устройствах фотографии банковских карт и личных документов. Любой смартфон, подключенный к сети, является потенциальной целью для злоумышленников, которые применяют разнообразное вредоносное программное обеспечение для взлома.

«Не стоит хранить на мобильных устройствах и селфи со своими документами, поскольку многие сервисы используют именно такие фото для подтверждения личности при регистрации или авторизации», — подчеркнула Валишвили.

