Экономист Разуваев рассказал об опасности микрозаймов

Депутатами нижней палаты парламента направлена в Банк России инициатива об ограничении выдачи микрозаймов на одного человека, а также введении проверки платежеспособности заемщиков и долговой нагрузки на них. Экономист Александр Разуваев рассказал, какие альтернативы микрозаймам есть у жителей нашей страны. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, микрофинансовые займы являются одним из способов мошенничества, когда жертва попадает на колоссально большие ставки по взятому ею кредиту.

Разуваев недоумевает, что Центробанк РФ до сих пор не ликвидировал подобные конторы.

Он советует никогда не брать микрозаймы, а также пользоваться кредитными картами, потому что в этих случаях идет слишком большая переплата.