Экономист Щербаков назвал причины роста займов среди жителей РФ
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Жители нашей страны из-за ослабления российской валюты стали чаще занимать деньги в микрофинансовых организациях на крупные покупки. По мнению экономиста Александра Щербакова, для данной тенденции имеется ряд причин. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Он отметил, что прежде всего это недостаток дохода для совершения крупных покупок, а также уверенность в возврате долга.
По мнению эксперта, тот момент, что деньги берутся не в банке, а не микрофинансовой организации, напрягает. Поэтому одной из наиболее важных задач в российской экономике является рост уровня зарплаты людей по стране.