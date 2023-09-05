Экономист Щербаков назвал причины роста займов среди жителей РФ

Жители нашей страны из-за ослабления российской валюты стали чаще занимать деньги в микрофинансовых организациях на крупные покупки. По мнению экономиста Александра Щербакова, для данной тенденции имеется ряд причин. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он отметил, что прежде всего это недостаток дохода для совершения крупных покупок, а также уверенность в возврате долга.

По мнению эксперта, тот момент, что деньги берутся не в банке, а не микрофинансовой организации, напрягает. Поэтому одной из наиболее важных задач в российской экономике является рост уровня зарплаты людей по стране.