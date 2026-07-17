Экономист сказал, сколько теперь нужно дарить на день рождения, чтобы не было стыдно
Экономист Миролюбов: коллеги и знакомые дарят на день рождения 2–5 тысяч рублей
Экономический аналитик Денис Миролюбов в беседе с «Абзацем» назвал ориентиры для денежных подарков в 2026 году. По его словам, в среднем коллеги и знакомые дарят от двух до пяти тысяч рублей, друзья — от пяти до десяти тысяч, а близкие родственники и лучшие друзья — от десяти тысяч и выше. При этом он подчеркнул, что главное правило — соответствие возможностям дарителя и уровню отношений, а не абстрактным цифрам.
Миролюбов пояснил, что рост цен сказывается практически на всем, поэтому увеличивается и средняя стоимость подарков. На сумму также влияют степень близости с именинником, его возраст и статус, доход дарителя, регион проживания и формат праздника — будь то домашний ужин или торжество в ресторане. Ориентироваться он советует в том числе на сложившиеся в конкретном кругу нормы, чтобы подарок выглядел уместно.