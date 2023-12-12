Экономист спрогнозировала рост цен на бензин и дизель в России

Цены на топливо могут измениться в начале 2024 года, что станет неприятным сюрпризом для автомобилистов.

Своими прогнозами относительно цен на дизель и бензин поделилась доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль. По ее словам, стоимость топлива будет следовать за показателями инфляции. Специалист полагает, что платить с января 2024-го водителям придется больше, но не критично, сообщает «Газета.ру».

«Даже в самые низкие пиковые значения котировок нефти, цены на бензин и дизельное топливо на российских АЗС показывали положительные темпы роста. Данная закономерность присуща всем странам, в том числе экспортерам нефти», — объяснила Скрыль.

Сейчас цены, в среднем, варьируются от 50 до 62 рублей за литр в зависимости от типа бензина и дизеля. По словам экономиста, в следующем году стоимость станет выше лишь на 0,2-0,25 рубля. Таким образом, цена на АИ-92 составит 50,25 руб., на АИ-95 поднимется до 55,2 руб., а дизель остановится на 62,25 руб. Эти минимальные изменения возможны, если не произойдут форс-мажорные обстоятельства внутри страны и глобальные перемены на рынке нефти.