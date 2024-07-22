Экономист Зайнуллин перечислил способы приобретения квартиры по льготной программе
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По поручению главы государства Владимира Путина семейная ипотека по ставке 6% на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома продлена до 2030 года. Экономист Сергей Зайнуллин рассказал, как изменились условия. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, отмена большей части программ льготной ипотеки связана с повышением учетной ставки. Тем не менее в рамках тренда на социальное государство, поддержку семьи и рождаемости семейную ипотеку все же было решено оставить.
Эксперт добавил, что государственные бюджетные деньги приходят на рынок новостроек и поддерживают застройщиков и банки, таким образом, выгоду получают именно они, а механизм роста стоимости квартир следующий: госденьги приходят на рынок недвижимости, растет платежеспособный спрос. Следовательно, тот, кто раньше не мог приобрести жилье, получает такую возможность.
По его мнению, расширяется спрос на квартиры, а предложение при этом не меняется, то есть строительство ведется в тех же объемах, что и раньше. В результате спрос превышает предложение, и по данной причине стоимость новостроек дорожает.