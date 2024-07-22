Экономист Зайнуллин перечислил способы приобретения квартиры по льготной программе

По поручению главы государства Владимира Путина семейная ипотека по ставке 6% на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома продлена до 2030 года. Экономист Сергей Зайнуллин рассказал, как изменились условия. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, отмена большей части программ льготной ипотеки связана с повышением учетной ставки. Тем не менее в рамках тренда на социальное государство, поддержку семьи и рождаемости семейную ипотеку все же было решено оставить.

Эксперт добавил, что государственные бюджетные деньги приходят на рынок новостроек и поддерживают застройщиков и банки, таким образом, выгоду получают именно они, а механизм роста стоимости квартир следующий: госденьги приходят на рынок недвижимости, растет платежеспособный спрос. Следовательно, тот, кто раньше не мог приобрести жилье, получает такую возможность.

По его мнению, расширяется спрос на квартиры, а предложение при этом не меняется, то есть строительство ведется в тех же объемах, что и раньше. В результате спрос превышает предложение, и по данной причине стоимость новостроек дорожает.