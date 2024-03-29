Экономист Зарипов рассказал про работу банковских карт «Мир» в Абхазии в 2024 году

Абхазия очень удобна для россиян с точки зрения оплаты во время путешествий, ведь везде можно расплатиться рублями. Однако специалист Ильяс Зарипов в беседе с сайтом aif.ru рассказал, что у страны в Закавказье есть проблемы с оплатой по банковским картам, в том числе они сохраняются и в 2024 году.

Армения скоро перестанет обслуживать российские карты платежной системы «Мир», в связи с чем туристы переживают, что подобные меры примут и в других доступных странах, например, Абхазии.

Ильяс Зарипов отметил, что абхазская платежная система АПРА все еще сотрудничает с «Миром», следовательно, банковские карты РФ будут работать. POS-терминалы в обычном режиме принимают даже российские карты Visa и Mastercard. Неизвестно лишь работают ли банкоматы с китайскими UnionPay.

На бесконтактную оплату по картам и телефонам в кафе можно не рассчитывать. Лучше снимать деньги в банкоматах и менять на разный номинал. Комиссия в этом случае составит около 1-1,5% от суммы. Иногда у туристов из РФ не получается снять деньги в абхазских банкоматах из-за ограничений работы техники. То есть, в сутки она может выдать только определенное количество средств. Это делает их неудобными в высокий туристический сезон.

Ранее сообщалось, что Samsung Pay уходит из России. Эксперты рассказали, что может стать альтернативой и помочь в оплатах покупок.