ЭКОВАС разрешил начало немедленной военной операции в Нигере

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) уже в самое ближайшее время начнет военную операцию в Нигер. Об этом объявил президент африканского Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара.

По его словам, проведенный накануне в четверг, 10 августа, в нигерийской Абудже экстренный саммит ЭКОВАС дал зеленый свет интервенции в Нигере. Как отметил Алассан Уаттара, комитету начальников штабов обороны стран сообщества поручено в кратчайшее время задействовать в Нигере резервные силы для восстановления конституционного порядка в африканской стране.

«Начальники штабов проведут еще несколько конференций для окончательного уточнения вопросов, но у них есть согласие конференции глав государств на скорейшее начало операции», - заявил после возвращения из Абуджи глава Кот-д'Ивуара, которого цитирует агентство Франс Пресс.

В интервенции примет участие батальон численностью порядка одной тысячи человек, среди которых будут военнослужащие из соседних с Нигером Нигерии и Бенина. Возможно в скором времени к ним присоединятся другие страны.

«Мы полны решимости вернуть президента Нигера к исполнению его обязанностей», - добавил он.

26 июля президентская гвардия сместила с поста главы Нигера президента страны Мохамеда Базума. Позже на строну гвардии встали военные, после чего было объявлено приостановке действия конституции и временном закрытии границы.

А накануне стало известно, что ЭКОВАС готовится к полномасштабному введению войск в Нигер.