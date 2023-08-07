ЭКОВАС вторгнется в Нигер в считанные часы, две страны уже развертывают силы на границе — мятежные власти

Представитель мятежного правительства Нигера полковник Амаду Абдрамане выступил по местному ТВ. В своем обращении к нации он заявил, что страна полностью закрывает свое воздушное пространство в преддверии вероятного вторжения извне.

По словам Абдрмане, две западноафриканские страны, которые он не стал называть, уже якобы во всю развертывают своих войска на границах Нигера и странами ЭКОВАС.

«ЭКОВАС завершил подготовку к вмешательству в Нигер. Две страны уже развертывают силы на границе», - заявил представитель мятежных властей страны.

26 июля президентская гвардия сместила с поста главы Нигера президента страны Мохамеда Базума. Позже на строну гвардии встали военные, после чего было объявлено приостановке действия конституции и временном закрытии границы.

Ранее стало известно, что ЭКОВАС готовится к полномасштабному введению войск в Нигер.