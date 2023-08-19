Экс-агент ЦРУ Джонсон: без поддержки США Украина исчезнет с карты мира за пару недель

На сегодняшний день Украина как государство полностью зависит от Вашингтона, по сути, являясь американской колонией. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue works порассуждал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Эксперт уверен, не трудно предугадать развитие событий, прекрати нынешняя американская администрация финансирование киевского режима. Джонсон уверен, если США урежут военную поддержку Украины, последняя «исчезнет за пару недель».

«Но даже если поддержка Вашингтона продолжится, положение ВСУ будет только ухудшаться, украинская армия понесла слишком большие потери, которые восполнить в полной мере вряд ли удастся», - продолжил Джонсон.

Комментируя поставки Западом оружия Киеву Джонсон отметил, что военные склады в поддерживающих Украины государствах не безразмерные и они стремительно пустеют. Уже сейчас можно смело констатировать, что боеприпасов уже не хватает, заключил аналитик.

Ранее стало известно, что Соединенные штаты Америки одобрили поставки истребителей F-16 Киеву из Дании и Нидерландов. Самолеты будут переданы после того, как пилоты ВСУ закончат обучение управлению F-16.