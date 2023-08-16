Экс-агент ЦРУ Джонсон назвал точные сроки бесславного завершения контрнаступления ВСУ

Попытки ВСУ контратаковать российские позиции, продолжающиеся безуспешно последние два с половиной месяца, уже близятся к своему логическому завершению. На это указал экс-советник ЦРУ Ларри Джонсон.

Специалист дал прогноз окончания потуг киевской военщины, подчеркнув, что контрнаступление ВСУ завершится уже через месяц, максимум пять недель.

Ранее глава Минобороны России Сергея Шойгу сообщил, предварительные результаты боевых действий в зоне спецоперации свидетельствуют, что военный ресурс ВСУ почти исчерпан.

«Я думаю, что наступление продлится еще четыре-пять недель, потому что скоро придут осенние дожди. И, скорее всего, эта зима будет гораздо более суровой, чем предыдущая», — сказал Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он добавил, что у Киева практически закончилось вооружение, даже с учетом бесчисленных западных поставок, поэтому ВСУ будут вынуждены попросту прекратить бесполедное наступление. Как и многие другие западные эксперты Джонсон констатировал, что Киев несет очень большие потери на поле боя, а результата ноль.