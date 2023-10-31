Экс-аналитик Макговерн: Зеленский отправил боевые дроны атаковать Курскую АЭС из-за полнейшего отчаяния
Фото: [УНИАН]
Недавние попытки ВСУ атаковать Курскую АЭС при помощи беспилотников - самый настоящий жест отчаяния президента Украины Владимира Зеленского, считает бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.
Напомним, в конце прошлой недели ВСУ предприняли попытку атаковать Курскую АЭС, что находится поблизости от города Курчатов. Все дроны были выявлены и уничтожены силами российской ПВО. Никакого вреда станции нанесено не было.
В эфире YouTube-канала Judging Freedom Макговерн отметил, что данный жест отчаяния Зеленского связан с частичной потерей Украиной поддержки со стороны стран Запада, которые недовольны заглохшим контрнаступлением ВСУ.
«Меня действительно беспокоит то, что он (Зеленский. — прим.ред.) сейчас нападает на атомные электростанции в России, в Курске. Это отчаяние», — сказал Макговерн.