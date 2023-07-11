Экс-аналитик Пентагона рассказала, для чего на самом деле США нужны поставки кассетных бомб Украине

Поставляя кассетные бомбы киевскому режиму, Минобороны США избавляется от устаревших запасов вооружений, лоббируя интересы американских оружейных компаний. На это в беседе с РИА Новости указала бывший аналитик Пентагона Карен Квятковски.

По ее словам, только так можно объяснить стремление США во что бы то ни стало переправить за океан кассетные боеприпасы. Ведь в других условиях это было бы невозможно, учитывая запрещенный мировым правом характер таких действий.

«Пентагон, похоже, заинтересован в том, чтобы избавиться от накопленных запасов, а от этих кассетных бомб действительно трудно избавиться ради извлечения прибыли, поскольку многие страны запретили их», — сказала она.

Что касается ограничений, официально заявленных Вашингтоном, что мол поставляемые кассетные снаряды не будут применяться ВСУ для обстрелов по территории РФ, а также по жилым кварталам, то все эти гарантии действовать вряд ли будут, подчеркнула Квятковски.

Напомним, в Евросоюзе и США предложили придерживающимся нейтральной позиции в украинском конфликте странам встретиться для обсуждения «формулы мира» президента Зеленского на «саммите мира». В настоящее время Брюссель и Вашингтон ведут поиск площадки, на которую пригласят, в частности, представителей из Индии, Бразилии и ЮАР.