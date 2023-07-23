Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Польша планирует напасть на Белоруссию, чтобы сдержать Россию

Польша в настоящее время активно готовит специальную военную операцию против Белоруссии, чтобы спасти Украину от неминуемого поражения в противостоянии в РФ, считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

В интервью YouTube-каналу Dialogue works эксперт сообщил, что Польша намерена таким образом через вторжение на территорию союзного с Россией государства вовлечь Москву в открытое противостояние с НАТО.

«Польша, вероятно, планирует начать операцию против Белоруссии для того, чтобы втянуть НАТО в конфликт. Прямо сейчас они понимают, что Украина проигрывает. Больше невозможно делать вид, что Украина побеждает. Все как раз наоборот: Россия сокрушает Украину», — заявил Джонсон.

В то же время, как отметил он, российское и белорусское руководство получают всю исчерпывающую разведывательную информацию о планах польской военщины.

Несмотря на попытки Польши вовлечь военный блок в конфликт с Россией, у Альянса отсутствуют достаточные силы и средства, чтобы изменить ситуацию на поле боя в украинском конфликте в пользу киевского режима, заключил Джонсон.

Напомним, ранее президент Зеленский потребовал от генсека Столтенберга созвать Совет Украина — НАТО по зерновой сделке.