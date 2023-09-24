Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: после майского удара «Кинжала» США больше не поставляют ВСУ Patriot

По словам Джонсона, поставки прекратились сразу же после того, как в мае нынешнего года российской гиперзвуковой ракетой «Кинжал» была уничтожена одна из данный американский батарей ПВО в Киеве.

«Систему отправили на Украину, после чего она была взорвана.Мы не слышали никаких новостей об этой установке уже в течение нескольких месяцев», — сказал он.

Джонсон добавил, что после этого США стали передавать для ВСУ только менее значимое военное снаряжение, оборудование и технику. Стоящие многие миллионы долларов Patriot в номенклатурных списках военных поставок Киеву давно не фигурируют.