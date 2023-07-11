Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Украину зимой ждет полное поражение из-за нехватки боеприпасов

Благополучно заглохшее украинское контрнаступление лучшее доказательство, что ВСУ не умеют воевать, а Украине осталось недолго упираться под напором русских войск, проводящих спецоперацию. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По словам военного эксперта, лучшее что ждет украинскую военщину это возможность продержаться до декабря максимум. И то - за счет западных поставок вооружений, которые постепенно иссякают.

«Что будет с Украиной после декабря - спорный вопрос, так как нет никаких шансов, что она сможет продолжать боевые действия с такими потерями в личном составе и технике», — сказал Джонсон в беседе с ведущим подкаста Judging Freedom Эндрю Наполитано.

Бывший аналитик ЦРУ уточнил, что уже в обозримом будущем США не смогут производить столько снарядов для Украины, сколько может потребоваться для хоть какого-то противостояния с ВС РФ. И поставки Вашингтоном Киеву кассетных боеприпасов, которые вот-вот начнутся, выглядят, скорее, жестом отчаяния нынешней американской администрации.

«А поставки кассетных боеприпасов связаны с тем, что у украинцев заканчиваются артиллерийские боеприпасы. Все что у нас [США] осталось — немного старых боеприпасов на складах», — резюмировал Джонсон.

Ранее сообщалось, что российские военные разбомбили в Николаеве склад ВСУ с дальнобойными ракетами, поставляемыми киевскому режиму Западными странами.