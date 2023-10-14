Экс-аналитик ЦРУ предположил, что США не смогут действовать на два фронта

Глава Пентагона, Ллойд Остин, заявил, что Белый дом готов «действовать на два фронта». Однако, Ларри Джонсон только посмеялся над его словами. Все потому, что США, как считает бывший аналитик ЦРУ, не могут потянуть хотя бы один фронт на той же Украине.

По мнению американского эксперта, Соединенные Штаты Америки просто не в силах помогать сразу двум государствам. А если перед США будет выбор, кому поставлять оружие, то он падет именно на Израиль. Он в приоритетном порядке сможет получает вооружение. А «Украина встанет в конец очереди».