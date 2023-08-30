Экс-чиновника Минкульта приговорили к длительному сроку за мошенничество

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга приговорил бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики министерства культуры Бориса Мазо к 8,5 годам колонии общего режима и штрафу в 600 тысяч рублей.

Бывший чиновник проходил по делу о крупном хищении государственных дел вместе с замминистра культуры Григорием Пирумовым. По данным следствия, преступная группа мошенническим образом присвоила себе более 900 млн рублей из средств, выделенных на реконструкцию Эрмитажа. Большую часть средств компаньоны успели легализовать.

Пирумов годом ранее уже выслушал приговор, он получил те же 8,5 лет, что и Мазо.

Мазо после возбуждения дела пытался скрыться за границей. Но в марте 2021 года власти Австрии экстрадировали его в Россию.