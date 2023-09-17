Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе недавних переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве поставил последнему четкую задачу: осуществить полномасштабное вторжение ВСУ на Крымский полуостров, заявил бывший депутат украинской Верховной рады Илья Кива.

По словам политика, сославшегося на источники в Офисе президента Украины, перед нападением на Крым Киев обязан всеми силами создать необходимые провокации и совершить множественные теракты на российском полуострове. Все это должно быть сделано в в кратчайшие сроки и до президентских выборов в США, которые намечены на осень 2024 года.

«Блинкен поставил Зеленскому четкую задачу — создать провокации, теракты и нападения на Крым. Вторым этапом он просит начать подготовку к парламентским и президентским выборам», — сообщил Кива в своем аккаунте в соцсетях.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкин посетил с визитом Киев 7 сентября. Американец провел встречу с президентом Владимиром Зеленским и даже успел подкрепиться в Макдоналдсе со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пригрозил отказавшимся от украинского зерна странам «цивилизованным ответом».