Бывший депутат украинского парламента, живущий в настоящее время в России, Илья Кива считает, что единственным реальным путем к началу мирных переговоров Киева с Москвой может быть исключительно физическое устранение нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Кивы, Зеленский ведет страну в пропасть, каждый день отдавая приказы об отправке беспилотников на российскую территорию, а кассетные бомбы на республики Донбасса.

«Страдают простые люди, которым приходиться расплачиваться за действия команды Зеленского», -написал Кива в соцсетях.

В заключении политик призвал устранить Зеленского и все его окружение. Только так можно хоть как-то рассчитывать на то, что на Украине наступит долгожданный мир, считает Кива.

«Убейте, пожалуйста, Зеленского и его окружение !!! Ведь так мы сможем сохранить огромное количество жизней. Любой другой сядет за стол переговоров и найдет компромисс, который остановит войну», - подчеркнул экс-депутат Верховной рады.

Напомним, как заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия намерена и будет в обязательном порядке контролировать все те регионы, что записаны в ее Конституции, имея ввиду республики Донбасса, Крым, Херсонскую и Запорожскую области.