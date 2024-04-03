Экс-форвард «Локомотива» Булыкин высказался о запрете татуировок и пирсинга на арбитрах

Бывший игрок ФК «Локомотив» и двукратный обладатель Кубка России Дмитрий Булыкин рассказал RuNews24.ru , что думает о новом правиле, согласно которому судьям на матчах нельзя появляться с татуировками и пирсингом.

Все украшения должны быть сняты, а татуировки скрыты одеждой. Такой запрет получили российские арбитры. Им запретили «светить» наколками, пирсингом и другими неформальными элементами во время работы. Вопрос о внешнем виде работников матчей назревал давно, но ранее никто не предпринимал конкретных шагов. Нововведения некоторых принимают не слишком тепло.

Булыкин отметил, что внешние признаки судей и других сотрудников спорта не так важны, как их навыки.

«Конечно, хотелось бы, чтобы не было видимых татуировок, но, с другой стороны, многие футболисты имеют татуировки, даже на лице и шее. Для меня это непонятно, но каждый имеет право на свой выбор и может татуировать свое тело так, как ему хочется», — ответил спортсмен.

Отметим, что новые правила были выдвинуты руководителями Департамента судейства. Неизвестно, как на это реагируют конкретные арбитры, и подхватят ли нововведения футбольные клубы.

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