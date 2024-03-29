Вратарь сборной России по футболу Лунев выиграл золотую медаль чемпионата Азербайджана

Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев стал чемпионом Азербайджана в составе «Карабаха». Об этом пишет РБК.

В минувшую субботу «Карабах» играл в гостях против «Кяпаза» и одержал разгромную победу со счетом 6:1. Основной вратарь команды Лунев отыграл весь матч, который стал для клуба чемпионским. За 28 матчей первенства «Карабах» набрал 69 очков, а идущий вторым «Нефтчи» - 43. У главного преследователя команды российского вратаря не осталось даже теоретических шансов на победу в первенстве, хотя до его завершения осталось еще восемь туров.

Андрей Лунев играет в азербайджанском клубе с августа 2023 года. В текущем сезоне на его счету 27 игр, в восьми из которых он не пропустил ни одного мяча. Нынешнее чемпионство стало для «Карабаха» третьим подряд.

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