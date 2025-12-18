Экс-генпрокурора Украины Пискуна задержали во Франции после обысков

Бывшего генерального прокурора Украины Святослава Пискуна арестовали после проведения обысков во Франции. Об этом написало издание "Страна.ua", ссылаясь на данные Государственного бюро расследований (ГБР), 17 декабря.

Согласно информации, опубликованной в телеграм-канале издания, обыски, проведенные французскими правоохранительными органами по запросу ГБР 17 декабря, якобы и привели к задержанию бывшего генерального прокурора Украины.

В настоящее время причина обысков остаётся неясной. Следствие предполагает, что Пискун мог получить взятку для закрытия дела 2003 года об убийстве адвоката, которое, по одной из версий, могло быть организовано украинским олигархом Игорем Коломойским*.

Пискун трижды занимал пост генерального прокурора Украины: в период с 2002 по 2003 год, с 2004 по 2005 годы, а также в 2007 году.

* - Росфинмониторинг включил в список террористов и экстремистов.