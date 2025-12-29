Экс-глава аграрного ведомства Свердловской области скончался на 39-м году жизни

На Среднем Урале скоропостижно скончался бывший глава аграрного ведомства Артем Бахтерев. Как сообщает издание Е1.ru, смерть экс-министра сельского хозяйства Свердловской области, которому было 38 лет, подтвердила его супруга.

Бахтерев возглавлял региональное министерство более двух лет, с 2021 года, и покинул пост по собственному желанию в 2023 году. Информация о причинах и обстоятельствах его смерти на данный момент не раскрывается.