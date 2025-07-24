Экс-глава фонда жилстроя снова попал в колонию за коррупцию

Бывший руководитель фонда жилищного строительства ЯНАО Виктор Калашников приговорен к 12 годам колонии строгого режима. Салехардский суд доказал его причастность к хищениям и взяткам на сумму свыше 105 миллионов рублей, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».

Калашников организовал преступную схему, используя подконтрольную ему строительную компанию «Ямалстройгрупп». В сговоре с директором ГКУ «Дирекция капитального строительства» он завышал стоимость работ на строительстве агрокомплекса в Аксарке и детского сада в Лабытнанги. Особый цинизм вызвал эпизод с заменой качественной детской мебели на кустарные изделия, что позволило похитить дополнительно 39 миллионов рублей.

Суд назначил экс-чиновнику рекордный штраф — 350 миллионов рублей. Также запретили заниматься госзакупками на три года. Для Калашникова это уже второй приговор: в 2020 году он получил 7 лет за хищение 60 миллионов, но вышел на свободу в 2024 году.

Параллельно в ЯНАО продолжается волна и других антикоррупционных процессов. В июне бывший директор «Дирекции дорожного хозяйства» Игорь Боркун получил 10 лет колонии за взятки на 37 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Московской области за коррупцию и организацию незаконной миграции осудят 12 жителей.