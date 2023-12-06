Экс-глава начальников штабов США Милли призывал ВСУ «резать глотки русским»
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Генерал Марк Милли, занимавший на момент начала Россией спецоперации на Украине пост руководителя комитета начальников штабов США (аналог российского главы Генштаба), призывал украинских спецназовцев в немецком Висбадене в 2022 году во время учений не церемониться с русскими, пишет американское издание The Washington Post.
Как приводится в материале, подобными средневековыми наставлениями Милли якобы старался «вдохновить» солдат ВСУ на проведение карательных операций на подконтрольных России территориях Крыма и Донбасса.
«Не должно быть ни одного русского, который ложится спать, не задаваясь вопросом, не перережут ли ему горло посреди ночи», — процитировал Милли присутствовавший при разговоре американский чиновник.
Напомним, ранее сообщалось, что глава МИД Украины Кулеба отказался разглядеть замедление помощи со стороны Запада. По словам же официального представителя госдепартамента США Мэттью Миллера, Вашингтон достиг дна бочки» в данном вопросе.