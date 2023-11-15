Экс-глава правительства Самарской области Кудряшов задержан после обысков

Ранее стало известно, что после предъявленных Алексею Кудряшову правоохранителями обвинений в превышении служебных полномочий во время прокладки станции метро «Самарская», глава правительства Самарской области подал в отставку.

Как передает телеканал РЕН со ссылкой на источник в региональных силовых структурах, вместе с Кудряшовым взят под стражу и врио Минстроя Самарской области Михаил Асеев.

«Бывшего председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова задержали 14 ноября после проведенных обысков. Вместе с Кудряшовым задержали и врио министра строительства Самарской области Михаила Асеева. Оба задержаны по 91-й статье», - сообщил собеседник журналистов.

Отмечается, что обоих фигурантов могут в ближайшее время этапировать в Москву для проведения следственных действий. Меру пресечения для Кудряшова и Асеева, вероятнее всего, суд изберет 15 ноября, добавил источник.