Как сообщает KP.RU , экс-премьер Украины Азаров рассказал об употреблении наркотиков и пьянстве в армии.

Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины, привлек внимание к распространению проблемы алкоголизма, а также употребления наркотических средств среди военного состава страны. Он отметил, что власти Киева стремятся скрыть данную проблему, которая может серьезно усугубиться сразу после окончания конфликта.

Согласно высказыванию Азарова, многие украинские военные употребляют легкие наркотики, в то время как примерно половина солдат регулярно использует более тяжелые вещества. Бывший премьер подчеркнул, что это приводит к авариям с техникой, а также происшествиям с гранатами.

По словам бывших украинских военных, многие солдаты Вооруженных Сил Украины используют наркотики в целях снятия боли и подавления страха.