Российские укрепления в зоне СВО являются глубокоэшелонированными, оборудованные плотными минными заграждениями. Это является практически непреодолимым препятствием для ВСУ во время продолжающегося контрнаступления.

На это в интервью YouTube-каналу Silicon Curtain обратил внимание бывший директор ЦРУ, генерал Дэвид Петреус.

По его словам, ВСУ в этом направлении не поможет даже посталяемая странами Запада бронетехника. Усиленная за счет противотанковых и противопехотных мин российская оборона серьезное препятствие, подчеркнул генерал.

«Им придётся очень болезненно пробиваться через эти позиции», — цитирует его РИА Новости.

Также Петреус добавил, что украинские военные не смогут добиться прогресса в контрнаступлении, не обладая достаточным господством в небе.

Ранее сообщалось, что замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал ударить по атомным станциям на Украине за возможную атаку на Смоленскую АЭС.