Экс-глава ЦРУ Петреус: украинцам тяжело атаковать российские укрепления из-за минного щита ВС РФ
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Российские укрепления в зоне СВО являются глубокоэшелонированными, оборудованные плотными минными заграждениями. Это является практически непреодолимым препятствием для ВСУ во время продолжающегося контрнаступления.
На это в интервью YouTube-каналу Silicon Curtain обратил внимание бывший директор ЦРУ, генерал Дэвид Петреус.
По его словам, ВСУ в этом направлении не поможет даже посталяемая странами Запада бронетехника. Усиленная за счет противотанковых и противопехотных мин российская оборона серьезное препятствие, подчеркнул генерал.
«Им придётся очень болезненно пробиваться через эти позиции», — цитирует его РИА Новости.
Также Петреус добавил, что украинские военные не смогут добиться прогресса в контрнаступлении, не обладая достаточным господством в небе.
Ранее сообщалось, что замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал ударить по атомным станциям на Украине за возможную атаку на Смоленскую АЭС.