Экс-главред «Новой газеты» Муратов покинул РФ после допроса по делу экс-зама Мартынова

Бывший главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов* покинул Россию после допроса, проведенного Следственным комитетом РФ в связи с уголовным делом его бывшего заместителя Кирилла Мартынова*. Об этом стало известно ТАСС.

Отмечается, что Муратов был допрошен в качестве свидетеля в пятницу, 6 декабря. Вскоре после этого он уехал из РФ.

Уголовное дело в отношении Мартынова возбуждено по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (организация или участие в деятельности нежелательных организаций). В связи с этим Басманный суд Москвы санкционировал его заочный арест, и Мартынова объявили в международный розыск.

По информации источников, причиной возбуждения дела против экс-зама стали проекты, с которыми он работал. В том числе, дело связано с деятельностью в изданиях «Новая газета. Европа»** и «Свободный университет»**.

Кроме того, Мартынов также имеет связи с Международным центром имени Вудро Вильсона** (США).

Министерство юстиции РФ внесло Муратова в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. Ведомство подчеркивало, что он участвовал в создании и распространении информации от других иностранных агентов, предназначенной для неограниченной аудитории, используя иностранные платформы и соцсети. Утверждалось, что такие сообщения были направлены на формирование негативного восприятия внешней и внутренней политики России.

Ранее сообщалось, что бывшего главного редактора журнала Playboy Владимира Ляпорова задержали по делу о мошенничестве.

*Министерством юстиции РФ признаны иностранными агентами.

**Генпрокуратура признала деятельность указанных организаций нежелательной.