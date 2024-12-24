Экс-губернатор Курской области Смирнов попал в кардиоцентр после допроса в МВД

Экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов был госпитализирован в кардиоцентр после допроса в МВД. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщил телеграм-канал Mash.

Бывший глава Курской области, Алексей Смирнов, экстренно доставлен в кардиологический центр прямо из стен МВД после допроса. Как стало известно, он касался его возможной причастности к финансовым махинациям, связанным с руководителем «Корпорации развития» Владимиром Лукиным.

По данным источников, следователи выявили тесную связь между Смирновым и Лукиным. Их знакомство завязалось в Москве, когда Смирнов занимал должность в Фонде капремонта МКД Москвы, а Лукин трудился в Мосжилинспекции. Путь Лукина был тернист: после увольнения из Москвы он сменил несколько регионов, пока, наконец, не обосновался в Курской области.

Поводом для расследования послужили подозрения в хищении суммы в 15 млрд руб., выделенной на строительство защитных сооружений. Примечательно, что большая часть подрядчиков, освоивших эти средства, оказались фирмами-однодневками, зарегистрированными незадолго до заключения контрактов и имеющими штат в два человека.

Всплыли и другие факты. Лукин приобрел себе люксовый автомобиль Hyundai Staria Premium, а зарплата его водителя, приглашенного из столицы, была сопоставима с окладом заместителя гендиректора.

В настоящее время деятельностью «Корпорации развития» активно интересуются проверяющие органы, включая УФАС. Параллельно управление капитального строительства Курской области подало иски о признании банкротом компании.

Судьба Смирнова теперь во многом зависит от показаний Лукина. Расследование продолжается. В ближайшее время ожидаются новые подробности по делу.

Ранее в Курске задержали гендиректора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина по подозрению в нерациональном распределении средств при строительстве и злоупотреблении полномочиями. Это привело к растрате свыше 170 млн. руб. из бюджета.