Экс-кандидату в президенты Турции грозит тюремный срок – СМИ

Адвокат политика сообщил местным СМИ, что к Кылычдароглу подано суммарно 28 исков. Это стало возможным, ведь после проигрыша на выборах он не вошел в состав парламента и лишился иммунитета. Прежде часть исков отклонялась именно из-за иммунитета, но будет рассмотрена повторно.

Защитник отметил и тот факт, что истцом в основной части исков является нынешний глава Турции. В 2021 году он подал иск на своего конкурента, когда Кылычдароглу обвинил президента во лжи, а в 2017 году он же провел параллель между Эрдоганом, Хусейном и Каддафи, получив еще один иск. Теперь бывшему кандидату в общей сумме грозит 110 лет тюрьмы.