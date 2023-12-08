Экс-командира «Русича» Петровского могут выдворить из Финляндии

Бывший командир диверсионно-штурмовой группы «Русич» Воислав Торден (Ян Петровский) был освобожден из финской тюрьмы, но сразу же в здании суда задержан пограничной службы страны. Его могут выдворить из Финляндии за нарушение норм миграционного законодательства, сообщает Ilta-Sanomat.

Финский суд оказался экстрадировать Тордена на Украину, мотивируя это тем, что там русский националист мог быть подвергнут пыткам.

Петровский был задержан в Финляндии в июле, ему вменялось незаконное пересечение границы.

С 2014 года он воевал на стороне ДНР и ЛНР. На Украине в отношении Петровского заведено уголовное дело, также он находится под санкциями США и Евросоюза.