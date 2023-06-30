Экс-концертмейстер Большого театра умерла в 84 года

В своих социальных сетях Большой театр написал о том, что недавно этот мир покинула Наталья Разсудова, которая являлась заслуженной артисткой России. Этой новостью поделилась «Газета.ру»

Начиная с 1978 года, она выполняла роль концертмейстера в Большом театре. Вплоть до 2016 года Разсудова принимала участие в постановках различных опер, среди которых были «Борис Годунов», «Орлеанская дева», «Золотой петушок» и других.

Также свои способности она проявляла на многих международных и всероссийских конкурсах, будучи тем же концертмейстером. Вместе с гастролями Наталья Разсудова объездила множество стран зарубежья, таких, как Германия, Япония, США, Франция и т.д. Минкультуры СССР выразило ей благодарность за то, что она участвовала в подготовке начинающих артистов к международным конкурсам.