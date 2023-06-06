Экс-министр главы Минздрава Херсонской области задержан за хищение денег

Снятый с должности исполняющий обязанности главы Минздрава подозревается в похищении порядка 25 миллионов рублей. Опираясь на показания следствия, эта сумма денег была присвоена чиновником в период с 1 сентября 2022 года по 14 апреля 2023-го. Изначально деньги предназначались для того, чтоб оплатить работу медицинских работников в Херсоне.

Ведомство сообщило, что фигурант был задержан после проведения оперативных мероприятий и следственных действий. В этом принимали участие сотрудники регионального следственного управления и УФСБ России.

В своих соцсетях СК РФ опубликовали кадры обыска в жилище подозреваемого. Именно там изъяли крупную денежную сумму. На данный момент экс-министр находится по стражей.