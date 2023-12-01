Экс-министр транспорта Чувашии Осипов задержан силовиками по уголовному делу

О задержании экс-министра транспорта Чуваши Владимира Осипова сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Бывший чиновник взят под стражу в рамках расследования уголовного дела. Подробности законодательного преследования Осипова пока не приводятся.

«В настоящее время Владимир Осипов задержан, с ним работают сотрудники правоохранительных органов», - сказал собеседник агентства.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил о задержании подозреваемого в совершении теракта в Рязанской области, где из-за подрыва железнодорожных путей с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда.