Следователи сообщили о задержании подозреваемого в теракте в Рязанской области

Следственный комитет РФ сообщил о задержании подозреваемого в совершении теракта в Рязанской области, где из-за подрыва железнодорожных путей с рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следкома России.

По информации источника, мужчина признался в преступлении. Он заявил, что был завербован военной разведкой Украины.

«Им оказался житель Рязанской области 1988 года рождения, имеющий гражданство России и Италии», – говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел 11 ноября. Самодельное взрывное устройство было установлено на 190-м километре 3-го главного пути перегона станций «Рыбное – Блокпост 204 км» двухпутного электрифицированного участка в Рязанской области. В результате также были повреждены 15 вагонов.

Как отметили в СК РФ, мужчина признался, что начал контактировать с представителями Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины в феврале. После этого он поехал в Латвию, где проходил специальную диверсионную разведку. Он также взаимодействовал с латвийскими спецслужбами. В Рязань он вернулся в марте 2023 года.

Во время обысков у обвиняемого нашли компоненты для изготовления самодельных бомб, средства связи и электронные носители информации. На них содержались фотографии и видео, которые подтверждали совершенные преступления.

Уточняется, что специалисты расследуют уголовное дело по п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 2015 УКР РФ «Террористический акт», а также по п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

Ранее мы сообщали, что сотрудники ФСБ задержали мужчину, планировавшего совершить теракт в Москве на одной из железнодорожных станций. Гражданин хотел подорвать цистерну.

Накануне также появилось сообщение о задержании в Воронеже местного жителя, который планировал совершить теракт в одном из военкоматов. Он также был завербован украинскими спецслужбами и работал за вознаграждение.

В последнее время из разных регионов России появляются сообщения о предотвращении терактов на объектах. Как отмечают российские спецслужбы, подозреваемые в их организации сотрудничают с украинскими кураторами, которые обещают выплачивать определенные суммы за выполнение поручений.