Экс-нападающий «Спартака» и ЦСКА не видит в РПЛ команды с чемпионской игрой

В интервью «Газете.Ru» бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин заявил , что в этом году нет команды, демонстрирующей по-настоящему чемпионскую игру.

Текущий сезон Российской Премьер-лиги (РПЛ) может войти в историю как один из самых непредсказуемых. По словам Масалитина, сейчас титул решает не мастерство, а везение. Победа может зависеть от спорного пенальти или судейского решения. Такое бывший спортсмен не считает «нормальным» футболом.

По мнению Масалитина, чемпион должен доказывать свое превосходство на протяжении всего сезона, а не надеяться на удачное стечение обстоятельств.

Отметим, что после 28 туров ситуация в турнирной таблице подтверждает эти опасения. «Краснодар» набрал 61 очко и опережает шестикратного чемпиона, ФК «Зенит», всего на один показатель. В тройку претендентов входит и ЦСКА (55 очков), сохраняющий теоретические шансы на золото. Также отсутствие явного фаворита, по мнению специалистов, говорит скорее о падении общего уровня чемпионата, чем о возросшей конкуренции.

Ранее сообщалось, что «Ростов» вышел в суперфинал Кубка России, обыграв «Спартак».