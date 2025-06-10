Экс-нардеп Рады дал совет украинцам, потерявшим в ВСУ близких

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что отказ украинских властей от возвращения тел погибших военных является уголовным преступлением. В интервью «Газете.Ru» политик отметил , что, если бы речь шла о детях чиновников или олигархов, власти Киева действовали бы иначе.

По его словам, срыв договоренностей, достигнутых на стамбульских переговорах 3 июня, демонстрирует невыполнение Киевом взятых обязательств.

Олейник призвал родственников погибших не ждать помощи от властей, а самостоятельно добиваться возвращения тел через международные инстанции и суды. Он подчеркнул, что бездействие украинских властей можно квалифицировать по 279 статье УК Украины как «глумление над телом умершего». Экс-нардеп рекомендовал гражданам проявлять активную гражданскую позицию и оказывать давление на власти.

Напомним, что 7 июня глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский сообщил о неожиданном переносе Киевом процедуры обмена. Украинская сторона не предоставила объяснений причин срыва согласованных ранее мероприятий. Позже первая группа российских военнопленных до 25 лет вернулась домой в рамках соглашений Москвы и Киева.