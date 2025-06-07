Так называемая «Радиостанция Судного дня», более известная в определенных кургих как «Жужжалка», абсолютно не связана с ядерным арсеналом России. Об этом в разговоре с RT заявил Виктор Есин, ранее занимавший пост начальника Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения.

Напомним, в интернет-сообществах пользователи выдвигают разнообразные предположения о том, кто и с какой целью использует указанную радиостанцию.

Существует мнение, что «Жужжалка» представляет собой элемент ядерного щита или является частью механизма «мёртвой руки» — системы автоматического ответного ядерного удара в случае нападения на территорию России.

Есин заявил, что это не соответствует действительности. Он подчеркнул, что радиостанция не имеет никакого отношения к системе защиты от ядерного оружия России.

«Радиостанции в принципе не используются в этой системе», — отметил он.

Ранее сообщалось, что «Радиостанция Судного дня» передала загадочное послание после беседы Путина и Трампа.