Экс-офицер РВСН Есин раскрыл связь между «Радиостанцией Судного дня» и ядерной системой «Периметр»
В РВСН опровергли связь между «Радиостанцией Судного дня» и системой «Периметр»
Фото: [pxhere.com]
Так называемая «Радиостанция Судного дня», более известная в определенных кургих как «Жужжалка», абсолютно не связана с ядерным арсеналом России. Об этом в разговоре с RT заявил Виктор Есин, ранее занимавший пост начальника Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения.
Напомним, в интернет-сообществах пользователи выдвигают разнообразные предположения о том, кто и с какой целью использует указанную радиостанцию.
Существует мнение, что «Жужжалка» представляет собой элемент ядерного щита или является частью механизма «мёртвой руки» — системы автоматического ответного ядерного удара в случае нападения на территорию России.
Есин заявил, что это не соответствует действительности. Он подчеркнул, что радиостанция не имеет никакого отношения к системе защиты от ядерного оружия России.
«Радиостанции в принципе не используются в этой системе», — отметил он.
Ранее сообщалось, что «Радиостанция Судного дня» передала загадочное послание после беседы Путина и Трампа.