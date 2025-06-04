«Радиостанция Судного дня» передала загадочное послание после беседы Путина и Трампа

Легендарная коротковолновая радиостанция УВБ-76, известная как «Жужжалка», или «Радиостанция Судного дня», вновь активизировалась вечером 4 мая. Как отмечает RT, загадочное послание появилось после беседы российского и американского президентов.

Послание из двух слов зафиксировали в 19:51 по московскому времени. В эфире прозвучали загадочные кодовые слова «азотобак» и «ошолинь», сопровождаемые числовыми комбинациями 7719 4842 и 1340 7223 соответственно. Первое слово ранее уже фиксировалось на УВБ-76.

Временная привязка вызвала особый интерес у внимательных слушателей: она последовала сразу после телефонных переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Наблюдатели отмечают, что станция, вещающая на частоте 4625 кГц, традиционно усиливает активность в периоды важных международных событий.

Эксперты по радиоразведке продолжают анализировать возможные значения новых сигналов.

Ранее 2 июня радиостанция «Судного дня» вновь передала странные сигналы.